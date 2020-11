Podcast ‘Relaas’ met 1,2 miljoen volgers wordt nu ook een boek: "We moeten vier keer naar het politiekantoor, waar we de ene na de andere valse verklaring afleggen”

Was 83ste Boeken­beurs ook de laatste? Organisa­tor Boek.be vraagt bescher­ming tegen schuldei­sers, maar is strijdvaar­dig: “We laten Boeken­beurs niet zomaar kapot gaan”

22 september Boek.be, de organisator van de jaarlijkse Boekenbeurs in Antwerpen, overlegt met schuldeisers over een herstructureringsplan. Door het wegvallen van de Boekenbeurs in 2020 zit de organisator naar eigen zeggen in zeer zwaar weer. In mei kondigde de organisatie ook al ontslagen aan. Of de 83ste editie ook meteen de laatste was, valt nog af te wachten. De organisatie is alvast strijdvol: “Dit geeft een enorme adrenaline stoot en de goesting om te vechten”