Paula Hawkins (‘Het meisje in de trein’) maakt sterke comeback met nieuwe thriller: “In elke Jan met de pet kan een moordenaar schuilen”

Deels versnip­perd Bank­sy-schilderij gaat in de verkoop

3 september Het wereldberoemde versnipperde schilderij van de Britse kunstenaar Banksy gaat volgende maand onder de hamer. Het werk Girl with Balloon ging in 2018 deels door een versnipperaar die in de lijst was verstopt, kort nadat het op een veiling was verkocht, en kreeg daarna de nieuwe titel Love is in the Bin.