Oud-gerechtsjournalist José Masschelin pleit voor mededogen bij justitie: “Crimineeltjes kan je kweken, hé”

In zijn huis op de heuvel is José Masschelin afgesneden van de wereld. De wifi is er slecht en als je belt naar zijn mobiel nummer, kom je er alleen maar door als de wind goed staat. Menig mens zou er gek van worden, maar niet José. Het was exact wat hij zocht, toen hij in 2017 zijn hebben en houden verkocht en samen met zijn vrouw naar de Périgord trok. Daar werkte hij zopas een nieuw boek af. In ‘Verzachtende Omstandigheden’ vertelt José over de verpletterende impact die ‘een slechte jeugd’ kan hebben op mensen die met wat meer geluk een doodnormaal leven hadden kunnen hebben. Hij doet dat aan de hand van vijftien verhalen over echte mensen.