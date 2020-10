Op het nachtkastje van... 8 schrijvers tippen hun favoriete boeken voor herfst en winter

Studio 100 heropent Pop-Up Theater vanaf 3 november voor beperkt publiek

1 oktober Studio 100 wil vanaf 3 november opnieuw spektakelmusicals opvoeren in zijn Pop-Up Theater in Puurs. De voorstellingen zullen worden gespeeld voor een beperkter publiek en de productie zal worden aangepast aan de nodige voorzorgsmaatregelen rond het coronavirus. In eerste instantie worden de voorstellingen van ‘40-45' hervat, ‘Daens’ volgt later.