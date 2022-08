Onbekende vertaling van werk van Descartes ontdekt in Nederland

De Rotterdamse onderzoeker Erik-Jan Bos ontdekte het manuscript in het archief van de 17de-eeuwse Bibliotheca Thysiana, dat wordt bewaard in de Leidse universiteitsbibliotheek. In de tekst, die destijds werd opgevat als des duivels, beschreef Descartes het menselijk lichaam als een mechanisch instrument met een rationele ziel. Nadat hij had gehoord dat Galileo Galilei door de Inquisitie in 1633 was veroordeeld wegens ketterij, besloot hij het niet te publiceren. Pas twaalf jaar na zijn dood verscheen in Leiden in 1662 een Latijnse vertaling van ‘L’Homme’, twee jaar later gevolgd door een Franse editie. Tussen de twee edities bestaan aanzienlijke verschillen. Onderzoeker Bos hoopt dat dit tot nu toe onbekende manuscript deze verschillen kan ophelderen.