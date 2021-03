Omstreden Dr. Seuss-boeken massaal over de toonbank

De boeken van de Amerikaanse kinderboekenauteur Dr. Seuss die uit de handel worden genomen, zijn plots erg in trek op Amazon. Dat melden entertainmentsites The Wrap en Variety. Na de bekendmaking gisteren dat de uitgever stopt met het drukken van de boeken vanwege racistische inhoud, belandden vijf van de zes titels op de bestsellerslijst van de webwinkel in de VS.

Boeken And To Think That I Saw It On Mulberry Street, If I Ran The Zoo, McElligot's Pool, On Beyond Zebra!, Scrambled Eggs Super! en The Cat's Quizzer "portretteren mensen op een manier die pijnlijk en verkeerd is", aldus uitgever Dr. Seuss Enterprises in een statement dinsdag. Van deze werken worden ook geen licenties meer verkocht, zodat ze niet verfilmd kunnen worden.

Dinsdag aan het einde van de middag bestond de verkochte boeken Top 5 van Amazon volledig uit Dr. Seuss-boeken, en stonden er zestien titels van de schrijver in de Top 25. Daarbij ging het naast vijf van de zes binnenkort verbannen titels ook om populair werk van Dr. Seuss als The Cat In The Hat en Green Eggs And Ham. Van de boeken die niet meer zullen worden gedrukt, haalde alleen The Cat's Quizzer de Top 50 niet.

Volledig scherm De boeken van Dr. Seuss in een bibliotheek. © AFP

De boeken van Theodor Seuss Geisel (1904-1991) zijn wereldwijd bekend en worden in meer dan honderd landen verkocht. Ze werden ook verfilmd, zoals How The Grinch Stole Christmas met Jim Carrey in 2000, opvolger The Grinch uit 2018 en Horton Hears A Who!

De afgelopen jaren was er al wat kritiek op racistische stereotypen in boeken van de auteur. Zo zit in And To Think That I Saw It On Mulberry Street een zogenaamd Chinees personage met streepjes als ogen en een kommetje rijst met eetstokjes in de hand. In If I Ran the Zoo worden dan weer twee Afrikaanse personages afgebeeld op blote voeten, zonder shirt en in rokken van stro.

Volledig scherm Een racistisch stereotype in het boek 'And To Think That I Saw It On Mulberry Street'. © AP