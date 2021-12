Omar bin Laden, zoon van Osama, leeft als kunstschilder in Frankrijk: “Ik zou m’n vader nooit verraden hebben”

Dit jaar was er al het terreurproces in ­Parijs, volgend jaar is het in Brussel te doen. Salah Abdeslam en de andere terroristen worden er berecht voor hun aandeel in de bloedige aanslagen van 2016. Hun voorbeeld is altijd Osama bin ­Laden ­geweest. Het meesterbrein achter de aanslagen van 9/11 werd in 2011 gedood door Amerikaanse militairen, tien jaar nadat hij hun grondgebied aanviel. Zijn zoon, Omar bin Laden, leeft dezer dagen in Frankrijk. Hij brengt zijn ­dagen door als kunstschilder in Normandië, waar hij nu woont met zijn vrouw Zaina.