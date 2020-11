Nieuw kinderboek J.K. Rowling vanaf 10 november te koop

Is J.K. Rowling transfoob omdat ze ‘menstrue­ren­de mensen’ verkiest ‘vrouw’ te noemen?

17 juni Is J.K. Rowling (54), schrijfster van de Harry Potter-boekenreeks, een verholen transfoob? Als je enkele luide stemmen van transactivisten, maar ook van haar fans, van acteurs in de Harry Potter-films en zelfs van haar scenarist mag geloven, is er geen rook zonder vuur. Aanleiding van de heisa is de bewering van Rowling dat ‘mensen die menstrueren’ en ‘vrouwen’ eigenlijk synoniemen zijn. Dat ze daarbij voorbijgaat aan het feit dat ook sommige transmannen menstrueren, komt haar op een hoop verwensingen te staan waartegen geen toverspreuk lijkt opgewassen. Twitterstorm in een glas water of terechte aantijgingen? Oordeelt u vooral zelf.