Nieuw boekenevenement in Antwerp Expo tijdens herfstvakantie

Literatuur Eerste roman van Quentin Tarantino maakt zijn opwachting in de Verenigde Staten en in Frankrijk

1 juni ‘Once Upon a Time in Hollywood’, de debuutroman van de Amerikaanse regisseur Quentin Tarantino, komt deze zomer uit in zowel Frankrijk als de Verenigde Staten. De verwachtingen liggen alvast hoog, want zijn gelijknamige film won maar liefst twee Oscars.