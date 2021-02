“Na de première van 'Lupin' heb ik meteen naar de drukker gebeld”: hoe Netflix iedereen weer aan het lezen krijgt

Het Netflix-effect, noemen uitgeverijen het. Je zou het ook een literair Pavloveffect kunnen noemen. Staat een mens in een boekhandel en ziet hij een titel liggen die hij op televisie zag, dan komt het speeksel in de mond. Dat merkte streamingdienst Hulu al toen het in 2017 uitpakte met 'The Handmaid's Tale', gebaseerd op een boek van Margaret Atwood uit 1985. Het gelauwerde fictieverhaal was in de achterste rekken van de boekhandel beland, maar werd in 2017 weer het best gelezen werk in Amerika. Ook bij ons is 'Het verhaal van de dienstmaagd' aan zijn 27ste druk toe.