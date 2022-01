Mysterieuze kunstenaar blijkt zoon van Madonna te zijn

Kunst & LiteratuurRocco Ritchie (21) heeft al enkele van zijn schilderijen voor heel wat geld verkocht onder het mysterieuze pseudoniem Rhed. Maar toen onthuld werd dat Rhed niemand minder is dan de oudste zoon van Madonna (63), fronsten heel wat mensen hun wenkbrauwen. De meningen zijn dan ook verdeeld over de vraag of zijn succes te danken is aan talent of aan zijn ouders.

De 21-jarige Rocco Ritchie, de zoon van Madonna en haar ex-man Guy Ritchie, heeft zich naar verluidt in stilte ontwikkeld als expressionistisch schilder. Hij heeft sinds 2018 al een aantal shows in de Tanya Baxter Contemporary-galerie in Chelsea, West-Londen gehad. Maar sinds PageSix Ritchie ontmaskerde, zijn de meningen verdeeld over de vraag of zijn succes te danken is aan zijn talent of de bekendheid van zijn ouders.

Dat Ritchie Rhed is, is moeilijk te betwisten. Beiden zijn even oud, groeiden op in identieke steden, en gingen naar de Royal Drawing School. In 2020 kwamen Madonna en Guy Ritchie zelfs weer even samen in het Tanya Baxter Contemporary, voor een toen nog naamloze tentoonstelling.

Volgens Tanya Baxter, de curator van de galerie, gebruikt Rhed dik opgebrachte olieverf en gesturale penseelstreken voor zijn voorstellingen van de menselijke vorm. Hoewel zijn schilderijen “psychologische spanning” hebben, brengt hij dit in evenwicht door een kleurrijk palet te gebruiken en “speels opdoemende figuren in het midden van het doek te schilderen, vaak tegen een monochroom abstract decor”, zegt Baxter.

Maar niet iedereen is dus even overtuigd van het talent van Ritchie. The Guardian-kunstcriticus Jonathan Jones beweerde dat de kunstenaar te vroeg in de publieke belangstelling was gekomen: “Zijn schilderijen zijn onhandige puberale pogingen zonder enig teken van originaliteit”, zei Jones. “Dat wil natuurlijk niet zeggen dat hij geen betere kunstenaar kan worden. Schilderen vergt werk. Daarom is het jammer dat Rhed in de schijnwerpers is gezet, terwijl hij op dit moment nog geen echte kunstenaar is. Het zijn amateurstukjes, vage imitaties van Picasso, die door een miljoen andere jonge mensen gemaakt hadden kunnen worden.”

