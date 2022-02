Museumbewaker tekent “in een vlaag van verstandsverbijstering” ogen op abstract schilderij van Russische kunstenares

Kunst & Literatuur Mysterieu­ze kunstenaar blijkt zoon van Madonna te zijn

Rocco Ritchie (21) heeft al enkele van zijn schilderijen voor heel wat geld verkocht onder het mysterieuze pseudoniem Rhed. Maar toen onthuld werd dat Rhed niemand minder is dan de oudste zoon van Madonna (63), fronsten heel wat mensen hun wenkbrauwen. De meningen zijn dan ook verdeeld over de vraag of zijn succes te danken is aan talent of aan zijn ouders.

