Mijn Beste Boek. Ward Hulselmans gooide zijn leven om na 135 scenario’s voor onder andere ‘Witse’ en ‘Salamander’: “Mijn leven is nu wél chill”

LiteratuurGeen traditionele Boekenbeurs dit jaar, maar met de herfstvakantie in het verschiet is dit wél de periode om aandacht te besteden aan onze auteurs én boeken. Gedurende twee weken fileert een van hen zijn eigen oeuvre en het huidige aanbod voor het Feest van het Boek , met als resultaat enkele tips voor een bezoek aan de boekenwinkel. Vandaag: Ward Hulselmans (70), die in een vorig leven 135 scenario’s pende voor topseries als ‘Salamander’, ‘Witse’, ‘Heterdaad’ en ‘Stille Waters’. Tot hij er de buik van vol had en zich toelegde op boeken. “Het was 30 jaar zwoegen en zweten, maar vandaag is mijn leven best wel chill.”

Na drie decennia voltijds voor televisie te hebben geschreven, heeft Hulselmans zijn eerste boek uit: ‘Enkele reis realiteit’. “Van mijn 138 scenario’s zijn er de voorbije 30 jaar een tiental in boekvorm geschreven, maar die waren niet van mijn hand”, zegt de schrijver. “Ik stond toen telkens de rechten af, zodat iemand anders mijn scenario’s kon vertalen naar een boek. Ik had daar toch geen in zin. En geen tijd. Ik heb die boeken nadien, om dezelfde reden, ook nooit gelezen. Want wat voorbij is, dat is voorbij. Al moet ik toegeven dat er al die jaren wel een stemmetje in mijn hoofd zei: ‘Ooit schrijf ik nog wel een boek.’ Maar het kwam er gewoon nooit van. Tot nu.”

The thrill is gone

Zo’n anderhalf jaar geleden merkte Hulselmans dat het schrijven voor televisie iets minder goed vlotte. “Ik was toen al een paar maanden bezig aan het derde seizoen van ‘Salamander’, maar ik heb op een dag alles in de vuilbak gegooid. Ik was aan te sukkelen en moest toegeven: ‘The thrill is gone’. Ik heb er een punt achter gezet en beslist dat er geen derde seizoen zou komen. En geen andere tv-serie. Het was tijd voor wat anders. Geen moeilijke keuze. Ik had er de leeftijd voor. Op je zeventigste zie je de wereld ook anders. De druk om te presteren viel weg en het leven werd plots een pak comfortabeler. (lacht) Vrij snel daarna begon ik aan ‘Enkele reis realiteit’, een dagboek. Dat schreef zich bijna vanzelf, omdat ik niet meer via derden of personages een verhaal moest vertellen, maar mijn eigen gedachten mocht neerschrijven. Scenario’s schrijven was altijd wroeten en zweten. Dat dagboek voelde dan ook aan als een opluchting. Schrijven werd plots heel chill. Het maakt me gelukkig. ik kreeg de smaak in boeken te pakken. De opvolger ligt al klaar voor het voorjaar.”

Quote Ik denk vooral met plezier terug aan ‘Stille Waters’, omdat ik voor die reeks 20 jaar geleden heel hard heb moeten vechten Ward Hulselmans

Hard moeten vechten

“Wat mijn beste scenario was? Moeilijk te kiezen, want ik heb veel verhalen op papier gezet. Al denk ik vooral met plezier terug aan ‘Stille Waters’, omdat ik voor die reeks 20 jaar geleden heel hard heb moeten vechten. De openbare omroep twijfelde aan de kracht van die serie omdat het verteltempo volgens hen te laag lag en de afleveringen te lang waren. Maar ik had die bewust zo geschreven. Ik was heel blij dat die reeks er uiteindelijk toch gekomen is en nadien zelfs een precedent bleek te zijn, voor andere soortgelijke reeksen. Een andere reeks waar ik extra trots op ben, is ‘Salamander’. Dat beschouw ik als een van mijn kwalitatieve hoogtepunten. Zeker omdat ook regisseur Frank Van Mechelen toen zichzelf overtroffen heeft om er iets formidabels van te maken. De reeks is nadien verkocht aan 30 landen. De kroon op het werk. Voldoening werd toen aangevuld door succes. Meer kan je als auteur niet wensen. Jammer dat dat derde seizoen niet lukte. Maar die poging heeft me geleerd, dat ik mijn leven moest omgooien. Wat ik ook gedaan heb en me gelukkiger heeft gemaakt.”

Achterstand

“Ik heb decennia zo goed als geen fictie gelezen. Wel documentaire boeken of biografieën. Nu haal ik mijn achterstand in en lees ik één titel om de twee of drie weken. Ik was elk jaar een vaste klant op de Boekenbeurs, maar snuffel ook graag in tweedehandswinkels, waar ik vooral naar basiswerken zoek. Zo ben ik nu bezig aan een biografie van François Mitterand over de periode vlak voor hij president werd: ‘L’abeille et l’architecte’. Heel boeiend.

Nog beter vind ik ‘In tijden van besmetting’ van de Italiaan Paolo Giordano, die trouwens ook ‘De Priemgetallen’ schreef. Het boekje kost amper 9 euro voor 79 pagina’s en leest in één ruk uit. Echt een aanrader. Het gaat over corona, maar werd al geschreven toen er in de hele wereld nog ‘maar’ 40.000 mensen aan corona waren gestorven. De echte pandemie moest toen nog uitbreken, maar Giordano ontleedde die ramp toen al perfect. Hij voorspelde ook dat het virus enkel bestreden kan worden met grof geweld, wat de lockdown is, met veel offers en veel geduld. Interessant is hoe hij schetst hoe achterhaald het idee is om uitzonderlijk of speciaal te willen zijn. Tot voor kort was dat immers erg gangbaar in onze samenleving: iedereen wilde anders zijn en zich onderscheiden van de massa. Maar door de lockdown verlangen we vandaag slechts naar één ding: normaliteit. Dat alles weer gewoon is. Terwijl ‘gewoontjes zijn’ vroeger minderwaardig leek. Een heel boeiende gedachte.”

