Mijn Beste Boek. Veelschrijver Marc de Bel bracht al 180 titels uit: “Als ik me fit voel, kan ik makkelijk twaalf uur na elkaar schrijven”

“Uit mijn uitgebreide oeuvre van 180 titels één favoriet kiezen, is moeilijk. Onmogelijk, zelfs. Ik heb vier kinderen en 11 kleinkinderen. Je kan mij ook niet vragen wie mijn lieveling is, want ik zou van elk antwoord spijt hebben. Al kan ik niet ontkennen dat ik heel trots ben op mijn laatste boek: ‘Lieze & Tine, Dochters van de Duivel’. Logisch, want je wil altijd beter doen dan je verleden en bij deze publicatie had ik echt het gevoel dat ik mezelf had overtroffen. Ik had mijn huiswerk ook goed gemaakt. ‘Lieze & Tine’ gaat over de verborgen wanpraktijken die zich eind jaren zestig achter de deuren van Vlaamse nonnenkloosters afspeelden. Ongewild zwangere meisjes werden er verplicht om na hun bevalling hun kind af te staan, dat daarna door andere gezinnen werd geadopteerd. Ik heb daar zes maanden research voor gedaan.”

Meegesleurd

Zoveel opzoekingswerk is bij de Bel niet uitzonderlijk. “Ik bereid elk boek grondig voor en maak vooraf altijd een uitgebreide synopsis. Daarin staat al meteen het hele verhaal, dat ik wil vertellen. Bij het schrijven moet ik nooit wachten op inspiratie, want ik weet altijd perfect wat er moet komen en verteld worden. Ik heb nooit het gevoel dat ik zelf niet goed weet waar mijn verhaal en personages naartoe gaan. Dat ligt netjes op voorhand vast. Vandaar dat ik heel vlot schrijf. Als ik me fit voel, kan ik makkelijk twaalf uur na elkaar schrijven. Als ik in een verhaal zit, word ik zelf meegesleurd door de gebeurtenissen. Als ik in zo’n flow zit, blijf ik gaan en wil ik ook dat het opschiet.”

Wolfstijd

De Bel schrijft veel, maar leest ook veel. “Ik heb er ook de tijd voor, want ik kijk amper tv. Die staat enkel op voor Europees voetbal en National Geographic. Mijn favoriet boek op dit moment? Dat is ‘Wolfstijd’ van Harald Jähner. Daarin wordt het Duitsland van vlak na de Tweede Wereldoorlog beschreven: het leven van het grote niets. Steden waren platgebombardeerd, veel kinderen waren hun ouders verloren, de heropbouw moest beginnen en iedereen leek op wat drift. Maar tussen al die chaos en armoede ontstond er toch een zekere levenslust. Ik lees graag boeken, waarin een tijdsgeest wordt geschetst. En zeker als die zo grandioos beschreven wordt als deze.”

“Ik kies titels vaak in functie van mijn werk. Zo lees ik nu veel over het Oude Rome, omdat mijn volgende historische roman zich dan afspeelt. Als ik mijn verhaal in een historische context plaats, wil ik dat elk detail klopt. Door veel te lezen leer ik constant bij en ontdek ik ook vanalles. Vaak ga ik op zoek naar bepaalde informatie, maar stoot ik dan plots op andere details, die veel interessanter zijn. Zo deed ik voor mijn boek ‘Lieze & Tine’ research naar het jaar 1968 en ontdekte dat Pink Floyd toen in de parochiezaal van Ertvelde heeft opgetreden. Ik ben al 50 jaar fan van die supergroep, maar dat wist ik niet. Het detail vond ik zo straf dat ik het in mijn boek verwerkte.”

Compliment

“Ik vind het best wel aangenaam als een boek van mij verfilmd wordt, zoals al met ‘Blinker’ en ‘De zusjes Kriegel’ gebeurd is. Of als er een theaterversie van wordt gemaakt. Dat beschouw ik telkens als een compliment en dat zijn boeiende processen waar ik zelf aan wil meewerken. Maar de allermooiste complimenten krijg ik toch van de fans zelf. Die hoor ik dan bij lezingen of op de Boekenbeurs, maar soms krijg ik er ook via mail of zelfs een ouderwetse brief. Zo schreef een dertiger me een dankwoord omdat ik zijn jeugd zo aangenaam had gemaakt. Dat lezers de moeite doen om dat op papier te zetten, raakt me diep. Een vrouw schreef me onlangs nog dat ze na de dood van haar echtgenoot in een depressie was gesukkeld. Ze had enkele ‘Blinker’-boeken op zolder teruggevonden en die herlezen. In haar brief stond dat ze daardoor uit die put was geklauterd. Van zo’n verhalen word ik vanbinnen warm en week.”

Boekenbeurs

“Dat de Boekenbeurs dit jaar niet mag doorgaan, vind ik dan ook vreselijk. Ik mis die enorm. Dat zijn voor mijn vrouw en mij altijd de hoogdagen van het jaar. Terwijl mijn vrouw de babbeltjes slaat met de fans, signeer ik op die dagen jaarlijks zo’n 3.000 boeken. Allemaal met de glimlach. Al moet ik na de Boekenbeurs wel veertien dagen recupereren wegens de vermoeidheid . (lacht) Het contact met mijn lezers geeft me altijd veel energie. Vorig jaar vroeg een tiener me om mijn recentste boek voor hem te signeren. Meteen daarna haalde hij een versleten exemplaar van ‘Blinker en de Bakfietsbioscoop’ uit zijn jaszak en vroeg of ik dat ook wilde handtekenen. Ik zag dat er al een andere naam en mijn handtekening in stonden. Ik zette zijn naam erbij met een nieuwe kribbel. Toen dook zijn papa op, die mij en zijn zoon enthousiast een high five gaf, omdat naast zijn naam nu ook die van zijn zoon stond. Een boek dat generatie op generatie wordt doorgegeven: meer kan ik als auteur toch niet wensen?”

