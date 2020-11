Mijn Beste Boek. Marnix Peeters over het succes van zijn tiende roman ‘Oogje’: “Ik zag een traan opwellen bij mijn vrouw en wìst dat het raak was”

LiteratuurGeen traditionele Boekenbeurs dit jaar, maar deze herfstvakantie is wél de periode om aandacht te besteden aan onze auteurs en boeken. Gedurende twee weken fileert een van hen zijn eigen oeuvre en het huidige aanbod voor het Feest van het Boek . Vandaag: Marnix Peeters (55) over zijn tiende roman ‘Oogje. Het kleine meisje uit de Lange Tafelstraat.’ “Niet met verkeerde bedoelingen, maar ik heb een zwak voor hoofdpersonages die minderjarig zijn”, vertelt hij in de reeks ‘Mijn Beste Boek’.

Hij keek er zo naar uit, naar die boekenbeurs. “Om nog eens onder de mensen komen.” Want toen Marnix Peeters zich iets meer dan tien jaar geleden, na een carrière als journalist, terugtrok in de Oostkantons, in een leven vol boswandelingen met zijn hond en vrouw Jana, trappist en zijn pen, bleef er nog weinig van menselijk contact over. “Ik zit heel graag in mijn bos, want ik ben graag op mezelf. Maar soms wil ik me nog eens onderdompelen in sociaal contact en daar is die boekenbeurs een ideale gelegenheid voor.” Maar nu dus niet. Net in zijn jubileumjaar als auteur. Twaalf boeken, waarvan tien romans en twee non-fictie verhalen vloeiden al uit zijn pen. Oogappel is zijn ‘Oogje. Het kleine meisje uit de Lange Tafelstraat’. Zijn nieuwste roman, op de markt sinds 1 september, over twee tienermeisjes die ‘even geestdriftig als nietsontziend (en ongericht) afrekenen met de schande van hun verwaarlozing’, staat te lezen op de achterflap. “Het is een vrij emotioneel boek, over iemand zwakbegaafd die allerlei misbruiken en niet de meest fraaie mensen op haar pad tegenkomt”, vertelt hij. “Ik heb een zwak voor personages die minderjarig zijn, niet vanuit slechte bedoelingen, maar gewoon: ik heb die graag.”

Dat hoofdpersonage Oogje een ‘mongooltje’ is, zoals hij schrijft, en geen meisje met het Downsyndroom, is slechts bijkomstig. “Ze is naast haar handicap het slimste personage van het boek.” Ontstaan tijdens een boswandeling, waar al zijn personages ontstaan. “De naam Oogje stond al zeven jaar in mijn notitieboekje. En vanaf dat ik die naam had, was het wachten totdat Oogje mij op een gegeven moment toesprak in het bos. Dat was drie jaar geleden.” Nee, Marnix zag niet letterlijk een meisje met Down lopen in het bos toen hij ze vormgaf. “(lacht) Dat zijn beginnersfouten. In mijn eerste boek ‘De dag dat we Andy zijn arm afzaagden’ heb ik namen gebruikt van mensen uit mijn dorp hier. Ze komen daar toch altijd achter.”

Afscheid

‘Oogje’ werd gekruid door het afscheid van zijn moeder, bijna drie jaar geleden - ongeveer gelijktijdig met het ontstaan van zijn hoofdpersonage, dus. Over dat afscheid bracht hij ‘Zo donker buiten, afscheid van een moeder met Alzheimer’ begin 2019 uit, als een eerbetoon aan haar. “Da’s het belangrijkste boek dat ik ooit geschreven heb. Mijn moeder, de bescheiden vrouw die ze altijd was, verdiende een mooi duwtje richting podium”, zegt Marnix. “Ik merk dat het afscheid van ons ma een bepaalde donkerte toegevoegd heeft aan ‘Oogje’. Het boek gaat ook over de band tussen kinderen en hun ouders. Je gaat erbij nadenken over wie uw moeder is en wat uw zoonschap eigenlijk betekent”, legt hij uit. Ergens was ‘Oogje’ misschien ook een verwerking, beseft hij nu. “Hoewel vooral ‘Zo donker buiten’ dat was. Maar hoe dan ook, als ik met iets zit en het kan neerpennen, is datgene voor mij sowieso al meer beheersbaar.”

Vleeskeuring

“Zonder op de kar van de zelfpromotie te springen, maar ‘Oogje’ is mijn meest prestigieuze boek”, vindt Marnix. Een ruw boek, maar zonder dezelfde saus als einde. “Ik ben een sucker voor happy endings (lachje). Mijn vrouw las het als eerste, zij is mijn grootste fan. Haar mening beschouw ik als een soort van vleeskeuring. En jawel, ik zag in een ooghoek een traan opwellen toen ze alles gelezen had. Dàn was het voor mij helemaal geslaagd. Het kind was klaar voor de wijde wereld.” Dat ‘Oogje’ drie weken na release al aan haar vierde druk zat, bevestigt zijn gevoel, en dat van vrouwlief. “De hele maand september stond het in de top 10: fantastisch. Mijn enige doel is dat mensen Oogje leren kennen en dat haar personage tot leven komt in het brein van anderen.” Met succes. Intussen zijn er al meer dan zesduizend stuks van verkocht. Om er nog een schep bovenop te doen: “Van elk boek dat gedrukt wordt, hebben zeker tien of twaalf mensen het gelezen.”

Quote Ik hoor van andere jonge schrijvers dat het woord negers niet meer in hun boek mag staan, of dat ze het niet meer over zwarte pieten mogen hebben. Het loopt de spuigaten uit Marnix Peeters

Waarom het zo’n succes is? “Omdat het ten eerste al meer dan twee jaar geleden is dat ik nog eens een fictieboek geschreven heb”, duidt Marnix. Maar ook: “Ik heb een schare fans die mijn redelijk scherpe en harde stijl weet te appreciëren en die dat almaar minder vindt in het literair landschap vandaag. De lezer wil af en toe nog eens een pikant boek, denk ik. Veel heeft te maken met de politieke correctheid. Ik hoor van andere jonge schrijvers dat het woord negers niet meer in hun boek mag staan, of dat ze het niet meer over zwarte pieten mogen hebben. Het loopt de spuigaten uit.” Zelf trekt hij zich daar niks van aan. “Ik ben de minst politiek correcte mens van het landschap, ook al kom ik daar een klein beetje op terug. Ik hou mij dus niet in in mijn verhalen, maar ik schop ook niet om te schoppen. Ik verzin niks om mensen met opzet te choqueren.”

Leestip(s) van Marnix Peeters

Hij heeft het nog niet gelezen, maar is zeker dat hij ervan gaat smullen eenmaal hij begint: ‘De ontdekking van Urk’ door Matthias M.R. Declercq. “Niet te verwarren met de burgemeester van Gent (Mathias De Clercq, red.)”, lacht Marnix. “Vier jaar geleden heb ik zijn debuut, ‘De Val’ gelezen, over de koers. We waren elkaar tegengekomen op de boekenbeurs en hadden boeken uitgewisseld. ‘De Val’ is een fenomenaal, prachtig boek. Voor zijn nieuwste is Matthias opnieuw in een soort van journalistiek verhaal gestapt. Hij is een half jaar gaan wonen in Urk, een religieuze vissersgemeenschap in Nederland, en heeft daar een verhaal over geschreven. Ik ben dol op van die belevingsreportages.”

