Mijn Beste Boek. Jan Verheyen is supertrots op zijn derde worp: “Mijn vrouw is na een paar hoofdstukken gestopt, het is haar ding niet”

Kunst & LiteratuurGeen traditionele Boekenbeurs dit jaar, maar met de herfstvakantie in het verschiet is dit wél de periode om aandacht te besteden aan onze auteurs én boeken. Gedurende twee weken fileert een van hen zijn eigen oeuvre en het huidige aanbod voor het Feest van het Boek , met als resultaat enkele tips voor een bezoek aan de boekenwinkel. Vandaag: Jan Verheyen (57), die net zijn derde boek uit heeft. “Het boek verschijnt ook in Nederland. Ik ben heel benieuwd naar de reacties, want daar kennen ze mij niet.”

“Ik lees best wel veel en kies meestal boeken in functie van wat nuttig kan zijn voor mijn job. Zo hou ik van biografieën en filmboeken, maar ook van Vlaamse auteurs. In mijn achterhoofd zit altijd de vraag of ik hun boek zou kunnen verfilmen, zoals ik al met het werk van Jef Geeraerts , Tom Naegels en Tom Lanoye heb gedaan. Mijn favoriete boek van het moment is een absolute parel: ‘Het boek Daniel’ van Chris de Stoop. Een waargebeurd verhaal over zijn oom, een bejaarde boer die in een troosteloos dorpje vlak over de taalgrens leefde, de banken wantrouwde en zijn spaargeld daarom cash in huis verborg. Op een dag werd hij overvallen door plaatselijke hangjongeren op zoek naar zijn fortuin. Een paar dagen nadat hij halfdood werd geslagen, keert die bende terug om hem nog meer te beroven en zijn boerderij in brand te steken. De Stoop spitte het dossier uit en stelde zich zelfs burgerlijke partij in de rechtszaal, waar hij het opnam tegen ervaren strafpleiters. Hij zocht ook enkele betrokkenen op. Vooral de sfeer van dat dorp schetst en hoe iedereen maar blijft zwijgen, maakt het boek zo knap. Alle dorpsbewoners waren op de hoogte van de gruwel, maar niemand deed wat. Pas toen zijn lijk in de afgebrande boerderij werd gevonden, kwam de politie in actie. Een zeer aangrijpend verhaal dat ik in twee rukken heb uitgelezen.”

De riolen van de pulpcinema

“De Boekenbeurs is geen vaste, jaarlijkse afspraak meer voor mij, want dat is toch iets te veel een BV-spotting-event geworden. Een tof initiatief, daar niet van, want zoals de uitreiking van de Oscars het feest van de film is, zo is de Boekenbeurs dat van het boek. Maar ik loop daar niet op mijn gemak, omdat ik er constant aangeklampt word. Ik ben er vroeger wel vaak geweest, toen mijn echtgenote Lien kookboeken uitgaf en signeersessies had. Als er dit jaar wel een Boekenbeurs was geweest, zou ik er wellicht toch ook een paar middagen gezeten hebben om te signeren. Mijn derde boek ‘Alle remmen los’ is immers pas uit. Ik daal daarin af naar de riolen van de pulpcinema van de wilde jaren zeventig. Een uniek decennium, waarin alles kon. Ik denk dan bijvoorbeeld aan ‘Ilsa, de wolvin van de SS’, een film waarin een lesbische, sadistische nazi-kampbewaakster gevangenen foltert en gebruikt voor seks. Meer dan 600.000 Vlamingen en Nederlanders zijn daar naar gaan kijken.”

“Vandaag zou zo’n film niet meer kunnen gemaakt worden, maar toen schaamde zich niemand voor die film en reageerde ook niemand na afloop verontwaardigd. De films die in 1975 de Gouden Palm en Gouden Beer wonnen, zijn vandaag al lang vergeten maar zo’n ‘Ilsa, de wolvin van de SS’ is nog steeds verkrijgbaar op dvd. Dat wil toch wat zeggen, al weet ik niet precies wat. (lacht) Ik ben heel trots op het chique eindresultaat, waar ik hard aan heb gewerkt. Veel zelf moeten opzoeken en herbekijken want er bestond nog niks over dat onderwerp in die periode. Het boek verschijnt trouwens ook in Nederland. Ik ben heel benieuwd naar de reacties, want daar kennen ze mij niet. Mijn vrouw heeft een paar hoofdstukken van mijn boek gelezen, maar ze is er mee gestopt, want het is haar ding niet. Het zegt haar weinig, maar ze gunt mij wel deze afwijking en mijn voorliefde voor foute films. (lacht)”

Volledig scherm Jan Verheyen © Kristof Ghyselinck