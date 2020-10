Mijn Beste Boek. Herman Brusselmans over zijn favoriete boeken: “Op mijn leeftijd is het moeilijk om nog onder de indruk te geraken”

“Wat mijn beste boek is? Elke auteur zal hetzelfde antwoorden: ‘Mijn laatste’. In mijn geval is dat ‘Vertrouw mij, ik kom uit de veehandel’, dat nu in de boekhandel ligt. Al zit ik ondertussen met mijn hoofd al bij mijn volgende roman, die ‘Maanlicht van een andere planeet’ zal heten en volledig drukklaar is voor volgend voorjaar. Ook mijn boek voor het najaar van 2021 is nu al zo goed als klaar. Soms twijfel ik of er nog wel een volgend boek moet komen, maar dan neemt de drang om te schrijven het toch weer finaal over.”

Eerste over de streep

“Eén titel uit je volledige oeuvre als favoriet naar voor schuiven is natuurlijk subjectief. In de sportwereld is het duidelijk wie de beste is. Als je na 100 meter sprinten als eerste over de streep komt, dan ben je de winnaar. Punt. Maar bij boeken ligt dat toch anders. Zeker als je, zoals ik, al een uitgebreid repertoire hebt van 82 titels. En elk jaar nog eens twee nieuwe romans uitbrengt. Er zijn natuurlijk wel boeken, die ik extra koester. Zoals ‘De man die werk vond’ uit 1985. Toen dat met succes verscheen, heb ik beslist om voltijds schrijver te worden. Na 35 jaar wordt die titel trouwens nog steeds herdrukt en in de winkel te koop aangeboden. Veel van mijn andere, oudere romans kan je nergens meer vinden, tenzij in tweedehandszaken. ‘De man die werk vond’ viel meer op en moet dus ontegensprekelijk iets leuks hebben. Al vind ik mijn recente romans stukken beter. Als ik in mijn oeuvre dan toch één favoriet moet kiezen, dan ga ik voor ‘Hij schreef te weinig boeken’. Dat boek springt er toch echt uit, omdat ik er het langst aan gewerkt heb. Dat is een turf van meer dan 800 pagina’s, die rond mijn zestigste verjaardag verscheen en sterk autobiografisch is. Er zit enorm veel van mezelf in. Ja, daar ben ik erg trots op.”

Fantastisch boek, knap gedaan

“Ik kan heel makkelijk over het werk van anderen zeggen: ‘Fantastisch boek, knap gedaan’. Maar de gedachte ‘Oei, dat had ik liever zelf geschreven’ is nog nooit in mij opgekomen. Ik ben op niemand jaloers. De Nederlandse literatuur is een huis met veel kamers en ik zit in het mijne. Elke auteur heeft zijn eigen stijl. Wat de ene kan, lukt de andere niet. Daar heb ik mee leren leven. Ik focus me dus op waar ik goed in ben. Schrijven is mijn vak en lezen mijn belangrijkste hobby. Ik ben graag op de hoogte van wat er wordt uitgebracht en marcheert, want ik werk aan een overzichtswerk van de Vlaamse en Nederlandse literatuur van 2008 tot nu. Ik schrijf dagelijks één tot vier uur, maar ik lees ook elke dag één tot vier uur. Met plezier. Op mijn leeftijd is het wel moeilijker om nog onder de indruk te geraken van een boek. Dat gebeurde wel bij mijn laatste: ‘Het boek Daniel’ van Chris de Stoop. Een bizar en aangrijpend verhaal over zijn bejaarde oom Daniel die overvallen werd door een jeugdbende, die zijn hoeve liet afbranden. Heel interessant en heel graag gelezen. Net zoals ‘De opgang’ van Stefan Hertmans. Een fascinerend boek over de geschiedenis van een huis in het Patershol in Gent. Hertmans kocht het pand in een opwelling en ontdekte later dat er een SS’er met zijn pacifistische echtgenote woonde. Het boek is knap geschreven en komt heel dicht in mijn buurt. Letterlijk. Ik passeer er elke dag, want het ligt op 200 meter van waar ik woon. En een van hun kinderen werd professor aan de universiteit en gaf nog les aan mij.”

Vaste afspraak

“Jammer dat de Boekenbeurs dit jaar niet doorgaat, want voor mij is dat al 35 jaar een vaste afspraak. Mijn uitgever hoeft me nooit te pushen om daar aanwezig te zijn, ik wil dat zelf ook. Ik ontmoet er iedereen van de uitgeverij en mijn collega’s. Zo hou ik de vinger aan de pols. Schrijven is tenslotte een erg eenzaam beroep. Enkel op lezingen en evenementen als de Boekenbeurs kom je nog wat volk tegen. Als je daar als auteur een paar dagen signeert, scheelt dat ook echt en verkoop je al snel het dubbele. In mijn geval gingen er de voorbije jaren toch zo’n 400 tot 500 boeken van de hand. Niet dat zo’n Boekenbeurs het leeuwendeel van je boekenverkoop uitmaakt. De meeste exemplaren worden nog altijd verkocht in de boekenwinkels.”

