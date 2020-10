Mijn Beste Boek. Dianne, mama van Kobe Ilsen, schrijft seksueel misbruik van zich af: “In de leraarskamer knepen ze in mijn borsten en billen”

Kunst & Literatuur Mijn Beste Boek. Jan Verheyen is supertrots op zijn derde worp: “Mijn vrouw is na een paar hoofdstuk­ken gestopt, het is haar ding niet”

10:54 Geen traditionele Boekenbeurs dit jaar, maar met de herfstvakantie in het verschiet is dit wél de periode om aandacht te besteden aan onze auteurs én boeken. Gedurende twee weken fileert een van hen zijn eigen oeuvre en het huidige aanbod voor het Feest van het Boek, met als resultaat enkele tips voor een bezoek aan de boekenwinkel. Vandaag: Jan Verheyen (57), die net zijn derde boek uit heeft. “Het boek verschijnt ook in Nederland. Ik ben heel benieuwd naar de reacties, want daar kennen ze mij niet.”