Memoires Britney Spears hadden al in de winkel moeten liggen (maar dat was buiten Justin Timberlake en Colin Farrell gerekend)

De releasedatum van de veelbesproken memoires van Britney Spears ligt vast op 24 oktober, maar ‘The Woman In Me’ had even goed nu al in de winkelrekken kunnen liggen. Door een protestactie van de advocaten van zowel Justin Timberlake als Colin Farrell, twee exen van La Spears, is de release echter met vier maanden uitgesteld. Volgens een bron maakten Timberlake en Farrell zich zorgen om bepaalde uitspraken uit het boek. “Ze wilden het boek per se op voorhand te zien”, aldus een insider in ‘The Sun’. “Ze stonden erop dat bepaalde onthullingen verwijderd werden. Zowel Justin als Colin maken zich zorgen over wat ze te vertellen heeft.”

Veel discussies

De bron in kwestie maakte ook nog duidelijk dat er heel wat discussies geweest zijn over de inhoud van het boek. “Er is veel gediscussieerd geweest over wat er wel en niet gezegd mocht worden.” Inmiddels zouden alle problemen echter van de baan zijn. “Inmiddels is alles duidelijk en kan de productie verder gaan zoals voorzien.”

Volledig scherm De cover van de memoires van Britney Spears: 'The Woman in Me' © Gallery Books

Britney Spears en Justin Timberlake hadden een relatie van 1999 tot 2002. In 2003 deed dan weer het gerucht de ronde dat de Amerikaanse zangeres iets had met Colin Farrell. De twee werden bovendien ook samen gefotografeerd. Farrell ontkent op zijn beurt echter dat hij ooit iets gehad heeft met de popster.

Curatele

De memoires van Britney Spears gaan echter over veel meer dan enkel en alleen haar relaties met zowel Justin Timberlake als Colin Farrell. Vermoedelijk gaat de zangeres in haar autobiografie ook dieper in op de curatele van haar vader Jamie Spears. “Dit boek geeft Britney Spears de kans om haar verhaal te vertellen”, aldus een bron. “Het was geen gemakkelijke opdracht, maar voor haar fans zal het veel zaken ophelderen.” Gallery Books, de uitgeverij die net geen 13 miljoen euro over had voor de memoires, vat het werk samen als “een moedig, verbazingwekkend en ontroerend verhaal over vrijheid, roem, moederschap, overleven, geloof en hoop.”

