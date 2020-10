Meesterverteller Deflo schittert nog een laatste keer met deze spannende thriller

Carpe Diem, de laatste thriller van Luc Deflo

Op 26 november 2018 namen we afscheid van Luc Deflo, een van de meest succesvolle thrillerauteurs van ons land. Hij liet zijn fans nog vier ongepubliceerde thrillers na, die naar zijn wens postuum zouden verschijnen. Twee jaar later verschijnt nu zijn allerlaatste werk, met de symbolische titel Carpe Diem. Een eerbetoon aan de man en de auteur Luc Deflo.

Meesterverteller met een rauw kantje

Luc Deflo (1958-2018) debuteerde in 1999 en ontpopte zich tot een populaire en veelzijdige misdaadauteur. In 2008 won hij met Pitbull de Hercule Poirotprijs. Zijn psychologische thrillers vonden door de jaren heen vele duizenden lezers en werk van hem werd vertaald in het Duits en het Frans. Hij was schrijver, maar ook een geliefde vader en echtgenoot.

Deflo onderscheidde zich in het thrillergenre met zijn kenmerkende stijl. In zijn rauwe, vaak huiveringwekkende verhalen toont hij de mens van zijn donkerste kant. De motieven van de daders staan vaak centraal – veel meer dan de zoektocht naar de dader zelf. Geen whodunit, wel een ‘whydunit’, wat voor een onhoudbare spanning zorgt in zijn boeken.

Deflo leeft voort in zijn boeken

Sor María Marchán Ruiz, de weduwe van Luc Deflo, werd nauw betrokken bij de eindredactie van de postume romans. “Ik ben trots dat Luc met zijn thrillers zo veel lezers heeft weten te begeesteren. Hij leeft voort in zijn boeken. Carpe Diem, zijn laatste boek, is er niet toevallig één in de reeks Mendonck en Deleu, mijn favoriete speurdersduo.”

Over Carpe Diem

In Carpe Diem toont meesterverteller Deflo zich voor een allerlaatste keer. De gelouterde speurders Mendonck en Deleu staan voor de meest raadselachtige en complexe zaak in hun carrière, wanneer een welgesteld gezin op beestachtige wijze wordt vermoord in het afgelegen landgoed Carpe Diem. De moorden komen pas dagen later aan het licht en ondertussen zijn de meeste sporen uitgewist. Maar al snel komen ook afpersing, jaloezie en duistere familiegeheimen naar boven.

