Matthias Schoenaerts vereeuwigt Sanda Dia met kunstwerk op Rock Werchter

Het is wel niet de eerste keer dat Matthias Schoenaerts zijn artistieke kant naar bovenhaalt. Twee jaar geleden maakte de acteur al een opvallend kunstwerk over Leopold II in Oostende. Daarnaast maakte Matthias ook al een gigantisch graffitikunstwerk in Parijs voor George Floyd. “Het zijn moeilijke tijden... Er zit angst in heel wat mensen hun hart. We hebben elkaar allemaal nodig”, klonk het destijds op Instagram. “Laten we bijdragen aan elkaars welzijn, in plaats van ons te laten doen door de polariserende krachten. Nu is het moment. Alleen wij kunnen dit doen, samen. Geloof erin, en we bereiken het.”