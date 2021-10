Marnix Peeters wil de mensen (ver)maken: "Eendjes voeren, tonijn eten, naar een vrouw fluiten: stilaan wordt alles afgekeurd"

Een kale die komt zeggen dat het vroeger beter was? Neen, verdenk hem er niet van. Wel is Peeters een schrijver die zich het recht toe-eigent met alles en iedereen te lachen en clichés vol waarheid te spuien. In zijn nieuwste boek, 'De jacht op Ursula Graurock', hekelt hij "de witte dikzakken met haren uit hun oren, die altijd het hardste roepen als het over abortus gaat", maar ook de pedante "vrouwen in harembroeken met olifantjes" en capuchontruien uit harde Mexicaanse wol. Zet dat allemaal samen, en je krijgt een dolle roadtrip. "Met die personages wil ik de mensen vermaken, in de twee betekenissen van het woord", zegt Peeters. "Ik wil de wereld amuseren, maar ook ver-maken, hertimmeren." Een nageltje waar hij graag op klopt, is de gebrekkige 'condition humaine', die hij soms met mededogen, dan weer genadeloos beschrijft. "Wij zitten vol met driften en vuiligheid. Maar sinds kort lijken we in een wereld terechtgekomen waar onberispelijkheid een vereiste is. Dat is het sléchtste wat je kan doen. (schalks) De wereld wordt steeds preutser, maar ik bagger door."