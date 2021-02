Marie-Rose staat centraal in eerste deel: nieuwe boekenreeks over ‘Familie’ op komst

TV Deze week in ‘Familie’: Lars komt eindelijk te weten wie zijn vader is en Brigitte wil een nier doneren aan Amélie

14 februari De niet altijd even lieve Brigitte (Janine Bischops) speelt deze week een absolute hoofdrol in ‘Familie’. Ze heeft zichzelf uitgenodigd bij haar zoon Lars (Kürt Rogiers) en diens zoon Raven (Aaron Blommaert). Want ze heeft groot nieuws. Omdat Raven koste wat het kost te weten wil komen wie zijn grootvader is, en wie dus de vader van Lars is, heeft Brigitte zelf de touwtjes in handen genomen en is ze zelf op zoek gegaan. Met verrassend snel resultaat, zo blijkt. Lars zal eindelijk worden geconfronteerd met een naam. Niet zomaar een naam, maar de naam van zijn vader…