Marc de Bel schrijft na 12 jaar nieuwe Blinker: “Kinderen vragen me om hun boek te signeren dat ik 30 jaar geleden al voor hun vader signeerde”

Zijn schouw is niet breed genoeg voor alle boekenprijzen die hij in zijn carrière heeft gewonnen, zijn boekenkast niet hoog genoeg voor alle bestsellers die hij heeft geschreven, en toch was Marc de Bel (66 - “maar mentaal 13 jaar”) gisteren van de hand Gods geslagen. “Nadat vanmorgen bekend geraakt was dat er vanaf vrijdag een nieuw Blinker-boek in de rekken ligt, werd ik ineens overspoeld met mails en telefoons. Ik wist wel dat ik een aantal mensen blij zou maken, maar dat er zóveel de moeite zouden doen om persoonlijk te reageren? Dat verrast me en maakt me oprecht blij. Het is fantastisch.”