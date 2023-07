Lezen jongeren weer massaal dankzij #BookTok? “Ze grijpen voornamelijk naar Engelstalige boeken”

BookTokkers delen massaal hun leestips op TikTok en beïnvloeden zo het leesgedrag van veel jongeren. De hashtag #BookTok is wereldwijd ondertussen zelfs al meer dan 154,5 miljard keer bekeken. Boekenwinkels pikken hier massaal op in. In veel winkels is er ondertussen een speciale afdeling met de populairste BookTok-titels van het moment.

Ik denk dat 80 procent van de young adults die we verkopen Engelsta­lig is Inge, Verantwoordelijke YA-afdeling Standaard Boekhandel Leuven

Wat is lezen?

Door de populariteit van #BookTok zou de illusie gewekt kunnen worden dat veel jongeren meer lezen. Maar volgens Vé Bobelyn, Algemeen Directeur van uitgeverij VBK België, moet die stelling genuanceerd worden. “Jongeren die de leesmicrobe van hun ouders hebben meegekregen, zullen in verschillende fases van hun leven waarschijnlijk blijven lezen. Maar het is gevaarlijk om te stellen dat jongeren onder invloed van TikTok meer lezen. Er zijn nog te weinig cijfers om dat te kunnen bevestigen.”

Ze voegt daaraan toe dat de definitie van lezen zich niet beperkt tot het lezen van boeken. “Jongeren die op social media korte stukken lezen, lezen in principe ook”, zegt ze. “Het verhaal is dus niet zo zwart-wit.”

Boekhandels en uitgevers springen mee op BookTok-kar

Of jongeren nu meer lezen of niet, de boekhandels doen er alles aan om jong publiek naar hun winkels te lokken. In de Standaard Boekhandel in Geraardsbergen wordt zaterdag voor de vierde keer een ‘BookTok-event’ georganiseerd. Yasmine, zelf BookTokker als @TheBookishYasmine, werkt in het filiaal en nam het initiatief voor de evenementen. “Ik zorg er altijd voor dat de populairste titels op BookTok op voorraad zijn in de winkel”, aldus Yasmine.

Volledig scherm BookTok-event Standaard Boekhandel Geraardsbergen © Facebook

Standaard Boekhandel Leuven bouwde onlangs zelfs hun kelder om tot een nieuw winkelgedeelte. De nieuwe afdeling ‘YA-Underground’ is speciaal ingericht voor jongeren en is volledig gewijd aan ‘Young Adult’, een genre dat zich richt op jongvolwassenen.

Engels versus Nederlands

In beide filialen merken ze dat jongeren vooral naar Engelstalige boeken grijpen. “Ik denk dat 80 procent van de young adults die we verkopen Engelstalig is”, aldus de verantwoordelijke van de YA-afdeling in Leuven. BookTokker en verkoopster Yasmine ondervindt wel dat Nederlandstalige uitgeverijen de laatste tijd meer inspelen op de BookTok-trends: “Engelstalige boeken worden sneller naar het Nederlands vertaald.” Ze voegt eraan toe dat er ook steeds meer speciale hardcover-edities worden uitgegeven.

Volledig scherm Standaard Boekhandel opent leesruimte op maat van Gen Z © Vertommen

Vé Bobelyn zegt dat ze inderdaad proberen om de Nederlandse vertalingen zo snel mogelijk op de markt te brengen: “We proberen te onderhandelen met de rechtenmanagers om de Nederlandse editie als eerste op de markt te krijgen”, aldus Bobelyn.

“Door nieuwe digitale platforms, zoals TikTok, zien we dat Engelstalige young adult inderdaad heel succesvol is geworden. Dat kan voor Nederlandse en Vlaamse auteurs misschien beangstigend zijn”, zegt de Algemeen Directeur van VBK België. Daarom experimenteren ze volop met uitgavemogelijkheden. “Als Nederlandse of Vlaamse auteurs ervoor openstaan, bekijken we of we hun boeken ook in het Engels op de markt kunnen brengen. Daarmee kunnen we ook de buitenlandse markt bereiken.”

READ THIS!

Ook Shania Gooris is een fervent lezer. In samenwerking met MNM maakte ze de podcast ‘READ THIS!’. Daarin bespreekt ze elke week samen met enkele BookTokkers een populair boek.

