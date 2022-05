LEGO heeft Van Goghs ‘Sterrennacht' gereconstrueerd in 2.316 kleine blokjes

Toen het Museum of Modern Art (MoMA) in New York in 1941 “De Sterrennacht” kocht van een particuliere verzamelaar, was het schilderij niet erg bekend. In de 81 jaar die sindsdien is het kunstwerk ontzettend populair geworden en bracht het inspiratie voor verschillende artiesten en designers. Van een hitsingle voor zanger Don McLean in 1971 tot massaproducten zoals sjaals, paraplu’s en waterflessen. Nu doet LEGO ook mee en nodigt het fans uit om de penseelstreken van de Nederlandse schilder te reproduceren in baksteenvorm.

De set van 2.316 bouwstenen is bedoeld voor volwassenen en wordt verkocht voor 169,99 dollar. Hij werd ontworpen door Truman Cheng, een 25-jarige man uit Hong Kong. Cheng stuurde zijn ontwerp door op het LEGO Ideeën platform. Dit platform onderwerpt de ideeën van fans aan een publieke stemming en zet ze dan om in werkelijkheid. Andere winnende ideeën van het platform zijn een werkende typemachine, het huis uit de film “Home Alone” en een scène uit de serie “Seinfeld”.

Van Gogh werd geïnspireerd om “De Sterrennacht” te schilderen door het uitzicht vanuit zijn raam in het psychiatrisch ziekenhuis Saint-Paul de Mausole in Saint-Rémy. 133 jaar later was Cheng aan het spelen met Lego toen hij merkte dat wanneer hij de stenen in willekeurige intervallen rangschikte, ze leken op Van Gogh’s kenmerkende penseelstreken.

In samenhang met de uitgave heeft LEGO een wedstrijd uitgeschreven voor fans om hun eigen minibouwwerken in te zenden die zijn geïnspireerd op de nachtelijke hemel. De winnende ontwerpen zullen deel uitmaken van een installatie die deze zomer in de lobby van het MoMA in New York te zien zal zijn.