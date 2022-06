Lectrr trekt aan de alarmbel na cartoon over abortuswet in de VS: “We worden zo vaak bedreigd”

kunst & literatuurDe emmer loopt opnieuw over voor Lectrr, cartoonist bij De Standaard. Hij doet aangifte wegens laster nadat hij het voorbije weekend nog maar eens bedreigingen ontving. Op sociale media kan namelijk niet iedereen de humor inzien van z’n cartoons over de abortuskwestie in de Verenigde Staten.

“Cartoonisten worden tegenwoordig zo vaak bedreigd, aangevallen, gelasterd, vervolgd, ... Dat er een draaiboek bestaat voor cartoonisten in nood”, schrijft Lectrr op Instagram. De cover van het boek dat hij deelt is veelzeggend: ‘Bescherming van redactionele cartoonisten’. Hij post dit na een bewogen weekend. Als de Verenigde Staten beslissen om de abortuswet terug te schroeven, pikt de cartoonist daar op in. “Ik heb de ochtend nog maar eens doorgebracht op het politiekantoor om aangifte te doen, voor laster deze keer. In het verleden kreeg ik ook al doodsbedreigingen. Ik lijk stilaan een abonnement of 10-beurtenkaart bij de politie te hebben”, vertelt hij bij Radio 2.

Instagramverhaal Lectrr

Eén van de bewuste cartoons die hevige reacties uitlokt dateert uit 2018. Daarop zien we het vrijheidsbeeld gekleed in het kostuum van ‘The Handmaid’s Tale’. In die reeks komt het erop neer dat vrouwen vooral nuttig zijn om kinderen te baren. Lectrr zag de actualiteit als het uitgerekende moment om de cartoon nog eens boven te halen. “Wel raar dat Lectrr voor de zoveelste keer met plagiaat wegkomt. Hij dieft gewoon wat ideetjes overzee en plaatst ze in een EU-context. Kan eigenlijk iedereen”, reageert iemand op Twitter. “Opnieuw een leugen”, verdedigt de cartoonist zichzelf. “Klacht wegens laster is ingediend bij politie.” Een andere cartoon die op kritiek kan rekenen is er één waarop een doosje met abortuspillen staat met daarnaast een zwangere vrouw, haar buik dient als schietschijf.

“Die cartoons raken gevoelige snaren en gaan wereldwijd viraal dus natuurlijk krijg ik daar ook veel reacties op, zowel positieve als negatieve. Maar eigen aan socialemediaplatformen en de mogelijkheid tot anonimiteit is dat mensen zich soms echt niet meer kunnen gedragen en te ver gaan. Vandaar mijn post over dat zelfhulpboek, want in dat boek staat letterlijk: “Als er zaken gebeuren die wettelijk niet door de beugel kunnen, moet je aangifte doen”, zegt Lectrr.

Cartoonisten worden vaak op de proef gesteld. Het boek dat Lectrr deelt bevat zelfs info over hoe je kan inschatten of het om een bedreiging gaat, hoe je een trauma verwerkt en hoe je daarmee omgaat. Daarnaast staat er een lijst van advocaten in en zelfs een handleiding voor hoe je je eigen land ontvlucht.

