Kunstwereld op zijn kop door fabuleuze vondst: schilderij mogelijk meer dan 100 miljoen waard

In verschillende archieven is te vinden dat hij in 1605 een dergelijk doek voor een bisschop schilderde. Het kwam in 1659 als eigendom van de Spaanse ambassadeur in Vaticaanstad samen met een ander doek in Spanje terecht. Terwijl dat tweede schilderij al lang in het Prado-museum hangt, was van de bewuste Ecco Home geen enkel spoor meer. Wie de huidige eigenaren zijn die het doek nu naar de veiling brachten, is niet bekend.