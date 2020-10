Kunstvandalen slaan op grote schaal toe in Berlijn

Nederland Beelden van Goghroof vrijgege­ven: kunstdief loopt met schilderij onder de arm naar buiten

22 april De Nederlandse politie heeft dinsdagavond in ‘Opsporing Verzocht’ bewakingsbeelden vrijgegeven waarop te zien is hoe een persoon in de vroege ochtend van 30 maart inbreekt in het museum Singer in Laren. Later rent de kunstdief met een van Goghschilderij onder zijn arm weer naar buiten.