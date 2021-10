Kunstexpo van studio 100-baas Hans Bourlon toont doek waarachter ware thriller schuilt: moest gestolen Magritte de aanslagen van Brussel financieren?

In de Heilige Geestkapel in Mechelen toont Studio-100 baas Hans Bourlon topwerken van Belgische kunstenaars met een bijzonder verhaal. Achter de ‘pièce de résistance’ waar hij nu mee uitpakt, schuilt een thriller. Het was al groot nieuws toen de ‘Olympia’ van René Magritte in 2009 is gestolen. De eigenaar, een gepensioneerde beenhouwer, kreeg het doek later terug na een deal tussen verzekering en dader. Dat zou niemand minder zijn dan Khalid El Bakraoui, de kamikaze die zich opblies in Maalbeek. Zijn de aanslagen in Brussel gefinancierd via ‘artnapping’? Bourlon haalde er een ex-undercoveragent bij om een en ander uit de doeken te doen.