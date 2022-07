Kunstenaar van controversiële bananenkunstwerk aangeklaagd voor plagiaat

Het kunstwerk genaamd ‘Comedian’ haalde in 2019 heel wat nieuwskoppen. Een grote menigte trok naar Art Basel in Miami om het werk te bewonderen en op sociale media kon je de banaan, die met ducttape tegen een muur plakte, niet ontsnappen. Wanneer het werk werd verkocht voor 135.000 euro sprak Joe Morford op. In een Facebook-post liet hij weten dat hij “dit al in 2000" deed. “Een kerel steelt mijn troep en pimpt het voor 120.000 dollar in 2019. Plagiaat toch?”

Morford zou verwijzen naar zijn eigen werk genaamd ‘Banana & Orange’; een kunstwerk dat hij twee decennia voor Cattelans ‘Comedian’ maakte. Het werk bestaat uit twee delen: een sinaasappel die met plakband aan een groen schilderij op de muur is bevestigd en een apart werk waarop een banaan is afgebeeld die op een groene achtergrond is gekleefd.

Volgens gerechtsdocumenten zou Morford zijn werk ‘Banana & Orange’ in 2000 hebben geregistreerd bij het US Copyright Office. Het werk zou verspreid zijn via sociale media en Morfords website. De advocaten van Cattelan betoogden dat Morford “geen geldig auteursrecht” heeft op de elementen van het kunstwerk en dus de banaan en de ducttape die tegen een muur is geplakt. Toch vond de rechtbank dat Morford “aanspraak kan maken op auteursrecht op de uitdrukking van dat idee” door de “selectie, coördinatie (en) schikking” van de elementen.

Bananenfanaten

De Italiaanse kunstenaar verkocht nooit de originele banaan, wel een authentificatiecertificaat en instructies om het werk te installeren. Cattelan zou volgens gerechtsdocumenten drie exemplaren van het werk hebben verkocht, evenals twee proefdrukken, voor meer dan $ 390.000. Dankzij een anonieme donor kreeg het werk ook een plek in het Guggenheim te New York.

Het werk kreeg veel kritiek, maar had ook sterke aanhangers. In een interview met CNN verdedigde Emmanuel Perrotin, de oprichter van de Parijse kunstgalerij ‘Perrotin’, het werk. Voor hem zijn bananen “een symbool van wereldhandel, een dubbel entendre en een klassiek gebruiksmiddel voor humor.” Cattelan kan normale objecten veranderen in “vehikel voor zowel verrukking als kritiek”, aldus Perrotin.

Cattelan zelf zag zijn werk nooit als een grap, dat vertelde hij in een interview met The Art Newspaper vorig jaar. “Het was een oprecht commentaar en een reflectie op wat we waarderen. Op kunstbeurzen heersen snelheid en zakelijkheid, dus ik zag het zo: als ik op een beurs moest zijn, kon ik een banaan verkopen zoals anderen hun schilderijen verkopen. Ik zou binnen het systeem kunnen spelen, maar met mijn regels”, aldus de kunstenaar.

Volledig scherm Bezoekers bezichten 'Novecento' (boven) en 'Comedian' (onder) tijdens Cattelans solo-exhibitie 'The Last Judgement' in het Ullens Center for Contemporary Art in Beijing, China. © EPA

De rechtszaak kan dus verder gaan, maar de rechter benadrukte dat Morford dat als hij in de rechtbank niet kan aantonen dat Cattelan toegang had tot zijn eigen werk ‘Banana & Orange’, hij zal moeten duidelijk maken dat de werken “opvallend veel” gelijken. Cattelan vindt alvast dat het werk van Morford “niet voldoende origineel is om bescherming te rechtvaardigen.”

