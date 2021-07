Komiek Hans Teeuwen maakt Nederlandse ‘woke’ cultuursector met de grond gelijk: “Ideologen maken de kunst kapot”

Muziek An­ti-lockdowns­ong van cabaretier Hans Teeuwen scoort in de Nederland­se hitparade

1 maart Zanger, producer en songwriter Bjørgen van Essen heeft een hit te pakken in de Nederlandse Top 100 met ‘Lockdown Lul’ (Extended 80’s Versie). Voor het nummer maakte hij gebruik van een stukje uit de coronaspecial van cabaretier Hans Teeuwen. De hit steeg in een mum van tijd naar plaats 64 in de hitparade.