Journalist Serge Simonart (60) wil jeugd met nieuw boek wekken en wapenen: “Als je geen geslachtsziekte wil, moet je eerst weten dat die bestààn”

Hij zegt het met blos noch glimlach op het strakke gelaat. Maar vriendelijk, in zijn rustieke huis vol boeken en kunst in de verkavelde bossen rond Antwerpen. Dat hij zijn eigen boek als jongeling zo graag had willen kunnen lezen. “Ik ben weliswaar geboren in de vroege middeleeuwen. Maar de school is er vandaag nog altijd maar voor de basics. Je vindt nergens raad over hiërarchie, de valkuilen, de doodlopende straatjes. Iedereen loopt voor het minste naar een therapeut, die soms ook maar wat cursusjes heeft geblokt. Sophocles zei: ‘Het beste is nog om nìet geboren te worden’. Alstublieft zeg. Alles waar je écht iets aan hebt, heel concreet, daar was er een gat. En dat heb ik gevuld.”