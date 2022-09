‘Jonge Picasso’ Andres (10) verovert kunstwereld: “Zijn werken gingen al voor 239.000 euro de deur uit”

Afgietsel van Rodins Denker geveild voor ruim 10 miljoen

Een bronzen afgietsel van het beroemde beeld De Denker van Auguste Rodin is voor 11,1 miljoen dollar (10,7 miljoen euro) van eigenaar verwisseld. Veilinghuis Christie’s in Parijs had de waarde van het iconische kunstwerk ingeschat tussen de 9 en 14 miljoen euro.

