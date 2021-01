Jelle De Beule bedenkt scenario voor nieuw Jommeke-album

Literatuur An Swarten­broekx schrijft kinderboek over Duupje, een personage van haar vader

18 november Ze is nu nog volop bezig met de opnames van de kerstspecial van 'F.C. De Kampioenen', maar tussendoor werkt An Swartenbroekx (51) aan haar eerste kinderboek. 'Duupje' bevat korte, humoristische verhalen over het gelijknamige tienjarige jongetje, dat tegenslagen meemaakt, niet graag op de schoolbanken zit en overal de underdog is.