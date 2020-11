Jambon: “Vlaanderen krijgt opnieuw een eigen grote literatuurprijs

Jambon heeft de opdracht om de nieuwe prijs te ontwikkelen gegeven aan Literatuur Vlaanderen, dat de letterensector in Vlaanderen ondersteunt in opdracht van de Vlaamse regering. De bedoeling is dat die nieuwe prijs, die nog geen naam heeft, vanaf 2022 jaarlijks in februari zal worden uitgereikt en naast de grote Nederlandse literatuurprijzen kan staan. Er komt een algemene literatuurprijs waarvoor fictie en non-fictie in aanmerking komt en een prijs voor het beste kinder- of jeugdboek. Wie in de jury zal zitten en hoeveel het prijzengeld zal bedragen, is nog niet bepaald.