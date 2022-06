J.K. Rowling viert 25 jaar Harry Potter: “Bedankt aan iedere lezer”

“Vandaag 25 jaar geleden, zag ik ‘Harry Potter and the Philosopher’s Stone’ voor het eerst in een boekenwinkel. Het is één van de beste momenten in mijn leven. Bedankt, Bloomsbury Books, voor het gokken op een totaal onbekende”, blikt Rowling terug. “Ik had geen idee wat er me te wachten stond toen ik met stomheid geslagen in de boekenwinkel stond, starend naar mijn naam op een uitgegeven boek. Bedankt aan iedere lezer die aan boord ging bij de Hogwarts Express in 1997 en bij Harry bleef tot het einde. Wat een reis was het...”