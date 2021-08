Is Banksy op vakantie aan Britse oostkust? Acht mogelijke werken van de anonieme graffitikunstenaar opgedoken

In het kustplaatsje Lowestoft zijn maar liefst vier werken opgedoken in de gekende stijl van Banksy. Op een brugje over een rivier staan drie kinderen afgebeeld, een rondslingerend stuk golfplaat doet dienst als bootje. Eén van de kinderen schept het zinkend bootje leeg met een emmer, een ander kind kijkt in de verte. Met de slogan “We’re all in the same boat”, vrij vertaald: we zitten allemaal in hetzelfde schuitje, lijkt de kunstenaar te verwijzen naar de klimaatopwarming.

Kunstkenners herkennen de werkwijze van de anonieme kunstenaar die in zijn werk vaker gebruik maakt van rondslingerend materiaal. “In tegenstelling tot de gemiddelde tag, zijn zijn stencils vooraf gepland, voorbereid en perfect gepositioneerd”, zegt professor Paul Gough van de Arts University Bournemouth daarover bij BBC.

De golfplaat werd door gemeentewerkers intussen wel weggehaald, omdat ze de afvoer blokkeerde en er hevige regenval werd voorspeld. Maar een woordvoerster van de gemeente heeft volgens BBC beloofd dat het ‘bootje’ op termijn terug zal worden geplaatst.

Volledig scherm Een vermoedelijk werk van Banksy in het Nicholas Everitt Park in het Britse kustplaatsje Lowestoft. © AFP

Nog in Lowestoft, op de zijgevel van een woning, prijkt een grote meeuw boven een container met isolatiemateriaal, dat met een beetje verbeelding ook een pakje friet kan zijn.

Volledig scherm Een vermoedelijk werk van Banksy op de gevel van een huis in Katwijk Way in Lowestoft. © AFP

Daarnaast dook ook dit spelende kindje op in Lowestoft. Een kind met een zonnehoedje op zit op z’n knieën en lijkt een zandkasteel te bouwen. Op het voetpad liggen een hoopje zand en enkele losliggende tegels. Opvallend is dat het kind geen schopje vastheeft, maar wel een koevoet.

Professor Gough vermoedt dat de kunstenaar hier verwijst naar de studentenopstand in Parijs in 1968 en de toen vaak gebruikte slogan “Sous les pavés, la plage!”, wat betekent “Onder de stoep, het strand”, en bedoeld was als aanklacht tegen de urbanisering en de moderne samenleving. De koevoet kan volgens hem dan weer een verwijzing zijn naar “een wereld van uithuiszettingen en kraken”.

Volledig scherm Een vermoedelijk werk van Banksy op de gevel van een huis op de London Road North in Lowestoft. © AFP

Ten slotte is ook op het strand van Lowestoft een vermoedelijke Banksy opgedoken. Een rat geniet er van een drankje op een strandstoel onder een parasol en onder een druppende afvoerbuis. “Ratten duiken al jaren op in het werk van Banksy", zegt professor Gough daarover. “Ook in zijn door corona geïnspireerde periode doken deze oneerbiedige, speelse figuren vaak op.”

Volledig scherm Een vermoedelijk werk van Banksy op het strand in Lowestoft. © AFP

Boven een bankje in Gorleston-on-Sea werd een grijparm geschilderd. Het zou een verwijzing zijn naar de vele arcadeparken langs de Britse kust.

Volledig scherm Een vermoedelijk werk van Banksy op de zeedijk in Gorleston-on-Sea. © AFP

Zo’n 4 kilometer verderop, in Great Yarmouth, prijken plots drie figuren boven een bushokje. Een man en een vrouw dansen, een derde persoon zit neer en speelt accordeon. Ook zij zijn volgens professor Gough zo goed als zeker van de hand van Banksy: “Er zijn maar weinig straatkunstenaars die zo vakkundig met sjablonen kunnen werken en al helemaal niemand die dat zo snel kan doen vanaf een zeer onbeschutte plek.”

Volledig scherm Een vermoedelijk werk van Banksy boven een bushokje op Admiralty Road in Great Yarmouth. © AFP

Ook het miniatuurpark in Great Yarmouth zegt bezoek te hebben gekregen van Banksy. “We werden deze morgen wakker met een nieuwe toevoeging aan ons dorp!", schrijft Merrivale Model Village op Facebook. “Een model dat we nog niet eerder hadden gezien stond tussen onze kleine cottages, maar het ziet ernaar uit dat vandalen ermee aan de slag zijn geweest.” Op de zijgevel van de miniatuurboerderij staat een rat te dansen op een karrewiel dat tegen de gevel rust, met daarbij de slogan “Go big or go home", vrij vertaald: ‘doe het groots, of ga naar huis’. Op de voorgevel van de ministal staat ‘Banksy’.

In afwachting van de bevestiging of het al dan niet om een originele Banksy gaat, heeft het park het boerderijtje weggehaald om te bewaren op “een veilige plaats”.

Een laatste werk dook vandaag op in Cromer. Daar prijken op de zeedijk een aantal heremietkrabben, waarvan er slechts één in een schelp zit. Die houdt een bordje omhoog met daarop ‘Luxury rentals only’ (alleen luxeverhuur). Alweer is het niet duidelijk of Banksy wel degelijk achter het werk zit, maar het gemeentebestuur nodigt iedereen alvast uit om het werk te komen bewonderen, “totdat de natuur zijn werk doet en het beeld verdwijnt”.

“Dit is een vrij briljant schilderij, dat humor combineert met een zeer serieuze boodschap die verwijst naar dakloosheid, vluchtelingen en de huurmarkt”, besluit professor Gough. “Alleen Banksy kan deze beelden en berichten samenbrengen. Hij heeft zeker een echte staycation doorgebracht aan de oostkust, of, beter gezegd, een ‘spraycation’”.

Op het Instagramaccount van Banksy blijft het voorlopig stil. Normaliter post de straatkunstenaar daar steeds een foto van nieuw werk.

Wie hij is, is nog altijd een raadsel. Wel is bekend dat Banksy afkomstig is uit de Britse stad Bristol. Hij staat bekend om zijn maatschappijkritisch werk, dat vaak opduikt op plaatsen waar iets aan de hand is. Zo bracht hij meerdere werken aan op de Palestijnse kant van de muur tussen Palestina en Israël.

