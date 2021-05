INTERVIEW. Succesauteur Jeroen Brouwers (81) is inspiratie kwijt maar dat verontrust hem niet: “Ik verveel mij niet. Ik lijd niet - of toch niet te veel”

Kunst Bekende straatar­tiest Banksy toont zijn techniek in zeldzame video: “Niet te geloven dat hij niet betrapt is”

4 maart De bekende straatartiest Banksy heeft een werk geclaimd in een zeldzame video die hij deelde via sociale media. Het gaat om een muurschildering op de omheining van Reading Goal, een als erfgoed erkende gevangenis in het VK.