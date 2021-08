“Ik ben al een paar keer bijna neergeknald”: Vlaamse undercover-agent schrijft boek over infiltratie bij drugsbarons

Literatuur Historicus Roeland Hermans schrijft eerste boek over nonnen tijdens WO II: “Ze fraudeer­den waar ze maar konden om noodlijden­den te helpen”

12 april Over de Duitse bezetting van ons land tijdens de Tweede Wereldoorlog, over collaboratie en verzet, is al veel geweten en geschreven. Hoe de zusters in Belgische kloosters dat hebben beleefd, is een stuk minder of zelfs helemaal niet bekend. Die lacune in onze geschiedschrijving wordt nu opgevuld met het boek “Zusters in Oorlog”. “Ze werden door de bezetter aan dezelfde regels onderworpen als de landbouwers, zodat ze een groot deel van hun oogsten en dieren aan de Duitsers moesten afgeven”, klinkt het. “Maar net zoals de boeren dat deden, fraudeerden en smokkelden ook de zusters waar ze maar konden.”