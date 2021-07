Ibe Rossel (22) schrijft boek vol levenslessen van Shakespeare en co: "Tinder verschilt niet zoveel van de literaire klassiekers"

Mary uit George Eliots 'Middlemarch' had best een Spice Girl kunnen zijn, Shakespeares sonnetten waren de Tinderberichten van toen, en de fuivende pubers aan de costa's lijken wel erg veel op de hoofdpersonages uit Jack Kerouacs 'On the Road'. Gedurfd, slim gevonden en vaak erg grappig zijn ze, de vergelijkingen die Ibe Rossel (22) maakt tussen de helden en heldinnen uit de bestsellers van vroeger en de jeugd van tegenwoordig. 'Levenslessen van dode auteurs', luidt de ondertitel van 'Shakespeare kent me beter dan mijn lief', waarin Ibe zich tegelijk enorm wijs voor haar jaren als een echt kind van onze tijd toont. "Ze is nu al intelligenter dan heel wat mensen die ik ken samen", vond Siska Schoeters onlangs op de radio. Net als wij na onze babbel in Ibes thuisstad Gent.