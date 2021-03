Hier vloekt men niet: naslagwerk brengt honderden gevallen van censuur in strips in kaart

Eerste Verbod: Gij zult geen geweld tonen

“Lucky Luke was in zijn eerste avonturen beslist geen watje. Hij rookte als een Turk, dronk in één teug een fles sterke drank leeg en schoot zijn tegenstanders neer. Dat waren uiteraard ingrediënten die wel vaker in het cowboygenre voorkwamen, maar in ‘Phil IJzerdraad’, het achtste album, was het ermee gedaan. In het originele verhaal schoot Lucky Luke op het eind Phil dood in een duel. Kon niet voor de Fransen. Die hadden in 1949 een wet op kinderliteratuur in het leven geroepen die zogezegd de jeugd moest beschermen. In feite probeerden de Fransen op slinkse wijze hun eigen stripcultuur voorrang te geven op de onze”, zegt Jan Smet. “Wie van de wet afweek, moest zich verantwoorden voor hun commissie. Wat bleek? Zo goed als enkel Belgen werden aangeklaagd, zoals Kortrijkzaan Morris wiens Lucky Luke-reeks onder het vergrootglas werd gehouden. Charles Dupuis, de uitgever van het blad Spirou/Robbedoes, was bevreesd voor die Franse commissie. Het negeren van hun censuur kon immers leiden tot een invoerverbod. De Franstalige editie van het blad zou dan beperkt zijn gebleven tot Franstalig België. Daarom wilde hij ‘Phil IJzerdraad’ niet voorpubliceren in Spirou/Robbedoes. Later moest Morris ook het einde veranderen en raakte IJzerdraad in het eindduel slechts gewond.”