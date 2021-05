Het straffe levensverhaal van Willy Van Paemel, de chef-kok van Auschwitz: “Met gevaar voor eigen leven stopte hij de Joden wat overschot toe”

Het eerste wat Annie Van Paemel ons toont als we haar bij co-auteur Dirk Verhofstadt - broer van onze ex-premier Guy - thuis ontmoeten, is een pakje samengebonden brieven. “In mijn kindertijd lag dat in een kleerkast”, zegt ze in Dag Allemaal. “Naarmate ik ouder werd, groeide mijn nieuwsgierigheid, maar moeder wimpelde mijn vragen af. ‘Als de tijd rijp is, zal je ze kunnen lezen’, zei ze. Helaas was de tijd pas rijp na haar overlijden in 2008. Het bleken brieven die mijn vader aan haar had geschreven toen hij als chef-kok in een Duits kamp werkte. ‘Auschwitz III, Lager II’ was het afzendadres.’”