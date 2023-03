Herontdekt schilderij van Brueghel levert bijna 800.000 euro op in Parijs

Museumdi­rec­teu­ren vragen klimaatac­ti­vis­ten te stoppen: “riskante acties brengen kunst in gevaar”

Tientallen directeuren van vooraanstaande musea over de hele wereld roepen klimaatactivisten in een gezamenlijke verklaring op te stoppen met hun acties. Volgens musea als het Louvre in Parijs, Guggenheim in New York en Uffizi in Florence "onderschatten activisten de kwetsbaarheid van deze onvervangbare voorwerpen".