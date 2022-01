Herman ‘Markske’ Verbruggen over het succes van 25 jaar ‘De Kampioenen’-strips: “Ja, we verdienen daar iets aan”

LiteratuurFlippo’s in zakjes chips of een stripreeks. Dat waren de twee opties voor afgeleide producten die de acteurs uit ‘F.C. De Kampioenen’ voorgeschoteld kregen. Ze kozen voor het tweede, en met succes: na 25 jaar zijn de stripalbums nog steeds erg populair. Herman ‘Markske’ Verbruggen (59) vertelt over waarom zijn naam in de boeken anders gespeld is in de tv-reeks, hoe het zit met de financiële vergoeding en geeft zijn mening over de nieuwe komische reeks van de VRT. “Als ze het verkeerd aankondigen, is het op voorhand gedoemd om te mislukken.”