Brusselmans heeft het ook over zijn huidige relatie met Lena en zijn kinderwens. “Die kinderwens is er altijd geweest”, vertelt Brusselmans, “zij was 24 toen we een relatie begonnen maar nu ze dertig is, denken we er zeker over na. Ik ga al een belachelijk oude vader zijn maar ik denk dat ik goed voor ons kind zou zorgen.” Hoe concreet die kinderwens nu is, kan je hieronder bekijken.