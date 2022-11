Helena Bonham Carter wordt eerste vrouwelijke voorzitter van London Library

Film Na alle kritiek op ‘The Crown’: hoe waar moet waargebeur­de fictie zijn?

Is ‘The Crown’ fictie of feit? Feit is dat de fictie in de Netflix-reeks over het Britse koningshuis nu en dan de boventoon voert. Nemen de kijkers dan alles wat in ‘The Crown’ gebeurt voor waar aan? En welke verantwoordelijkheid hebben filmmakers in tijden van fake news? “Hoe dichter het verhaal bij de hedendaagse realiteit staat, hoe minder vrijheden de makers zich kunnen veroorloven.”

8 december