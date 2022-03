Guust Flater maakt comeback

Beaujean vond 1,2 miljoen oplagen een gepast aantal: “Het is risico nemen. Zelfs als het betekent dat de serie opnieuw moet worden gelanceerd, zeiden we tegen onszelf dat het geen zin had om het op kleine schaal te doen. Guust is een van de meest emblematische personages uit de Frans-Belgische stripgeschiedenis”. “Weinigen verwachtten dat Guust zou terugkeren, maar voor ons was het tijd. Als we het niet hadden gedaan, had Guust niet veel jaren van bekendheid meer voor zich, want de meeste striphelden die geen vervolg vinden, verdwijnen gewoon”, aldus Beaujean.