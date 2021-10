Grofgebekte Brusselmans jaagt Nederlandse schrijfsters de zaal uit

West Side Story van De Keersmae­ker en Van Hove wordt niet hernomen op Broadway

10 augustus De verjongingskuur van de musical West Side Story die Ivo van Hove en Anne Teresa De Keersmaeker begin 2020 op de planken brachten in Broadway, wordt niet hernomen als de theaters in New York weer openen. Producent Kate Horton wijst in een persbericht op "verschillende redenen".