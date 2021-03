Graffitikunstenaar Banksy claimt nieuw kunstwerk in video

Mogelijk werk van Banksy opgedoken op muur voormalige gevangenis in Britse stad Reading

2 maart Een nieuw werk van de Britse graffitikunstenaar Banksy is opgedoken op de muur van een voormalige gevangenis in het Britse Reading. Dat is althans de mening van verschillende experts, want de anonieme kunstenaar heeft het werk nog niet ‘opgeëist’. Volgens inwoners van de stad gaat het om een afbeelding van de beroemde schrijver Oscar Wilde en is het werk een aanklacht tegen plannen van de stad om een woonproject te realiseren op de site. Dat schrijft de BBC.